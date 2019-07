Il ballerino Giuseppe Miraglia selezionato dalla compagnia di New York

Il giovane molisano approda al Festival di danza contemporanea “Battery Dance Festival” che si terrà il 13 agosto

CAMPOBASSO. È tanta è la felicità che deve aver provato il ballerino professionista Giuseppe Miraglia, molisano, selezionato dalla coreografa americana Ashlé Dawson per il festival di danza contemporanea “Battery Dance Festival” che si terrà a New York il 13 agosto 2019.

Il percorso che lo ha portato da Campobasso a Roma ed ora a New York è quello che caratterizza la strada di chi nella vita dedica tutto il proprio tempo, cuore, passione ed energie a sviluppare un talento speciale: tanto studio, impegno costante, passione sempre viva e voglia di crescere e migliorare sono infatti gli ingredienti che hanno permesso a Giuseppe di costruire una carriera di successi ed una professione solida.

Giuseppe inizia i suoi studi nel mondo della danza all’età di 13 anni e frequenta fino al 2009 la scuola di danza Arte Balletto di Campobasso, diretta da Orietta Mancini, studiando Danza Classica, Modern Jazz e Contemporaneo. Ha poi l’opportunità di arricchire la sua formazione frequentando numerosi stage e masterclass in giro per l’Italia e all’Estero.

Il 2018/19 è stato un anno molto intenso per Giuseppe: oltre a proseguire la sua attività di insegnamento in varie scuole e a prendere parte a vari spettacoli in diversi teatri sparsi per la nostra penisola, studia a Firenze dove ottiene il Master in Coreografia con il Maestro André de la Roche e a Roma il corso di perfezionamento in coreografia dove ha la possibilità di studiare con danzatori appartenenti e appartenuti al “Tanztheatre Wuppertal di Pina Baush” al Balletto di Roma. Inoltre collabora con la Compagnia “Balletto delle Marche” di Alice Bellagamba.

Arriva poi per lui una graditissima sorpresa: gli insegnanti newyorchesi che aveva conosciuto nei mesi precedenti e che erano rimasti impressionati dalla capacità artistica e dal talento di Giuseppe, viene selezionato per il Battery Dance Festival dalla coreografa e ballerina Ashlé Dawson ben nota al pubblico mondiale, grazie alla sua partecipazione al famoso programma “So you think you can Dance” trasmesso in tutte le emittenti televisive mondiali ed Insegante presso la Broadway Dance Center di New York.

Dopo aver riassunto la sua formazione e le varie fasi del suo percorso artistico, rivolgiamo al ballerino molisano una domanda:

“Per me – le parole di Muraglia - la danza è sempre stato un punto di riferimento in diverse situazioni e circostanze che la vita mi ha posto davanti; un’arte che mi permette di esprimermi attraverso il movimento secondo un ritmo scandito da attimi di vita. La danza è per me un altro modo di percepire e vivere la mia vita”

