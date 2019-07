Jazz in Campo – Jazz in Galdo, rinviato a causa del maltempo il concerto di Nada

La nota cantante tornerà ad esibirsi nel mese di agosto. La decisione a causa dell’allerta meteo





SAN GIOVANNI IN GALDO. A causa del maltempo previsto nelle prossime ore sul Molise, il concerto di Nada in programma questa sera, sabato 13 luglio, a San Giovanni in Galdo nell’ambito del festival Jazz in Campo – Jazz in Galdo, è stato rinviato.

Ma l’organizzazione ci tiene a far sapere che la cantante tornerà ad esibirsi in paese nella seconda metà di agosto, durante le festività del Morrutto, con data ufficiale che verrà comunicata nelle prossime ore.

Intanto ieri sera protagonisti Giuseppe Spedino Moffa e Carolina Bubbico con due esibizioni che hanno conquistato il numeroso pubblico presente.

Dal 18 al 20 luglio prossimi le tre serate finali a Campodipietra. Primo sul palco, giovedì, Emanuele Bertelli, giovanissimo cantante e pianista consacrato al grande pubblico dall’ultima edizione di XFactor (la sua esibizione su Youtube ha superato i due milioni di visualizzazioni), seguito da Antonio Sorgentone, cantante, pianista, che miscela rock, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani (quest’anno in tv ha vinto la decima edizione di Italia’s Got Talent). Il 19 luglio protagonisti i NeaCo’, supergruppo che propone la canzone napoletana contaminata da tantissimi generi musicali. Chiusura sabato 20 con, in apertura di serata, il duo Mafalda Minnozzi e Paul Ricci con “Ritratti in bossa e jazz”. La cantante italiana e il chitarrista newyorkese propongono un sound che unisce swing, jazz, soul e bossa-nova.

Infine il festival rende omaggio a uno dei più raffinati cantautori italiani, Ivan Graziani. Lo fa ospitando il figlio Filippo che canta le canzoni del padre.

