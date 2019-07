Scapoli, tutto pronto per la 43esima edizione del Festival della Zampogna

Pagina 1 di 2

Soddisfazione per l’assessore Cotugno e per il sindaco Sparacino: “Una collaborazione fruttuosa tra Regione e amministrazione locale”

SCAPOLI. Ci siamo: la Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna si terrà a Scapoli il 27 e 28 luglio e giunge quest'anno alla 43°edizione, inserita nei Piani generali per il turismo promossi dal governo Toma.

La kermesse è aperta sia ai visitatori sia a quanti intendono partecipare a Suoni in libertà, parentesi dedicata a neofiti, amanti ed esperti della zampogna. Scapoli si riempirà delle loro note e di quelle di artisti provenienti da tutto il mondo per due serate ricche di concerti e performance assolutamente da vivere ai piedi del palco. Sul proscenio popolare sale anche l’imperdibile Mostra Mercato dell’artigianato artistico, sparsa per le vie del paese lungo le quali i maestri artigiani avranno occasione di esporre le proprie opere, non prima però di aver mostrato le diverse fasi di lavorazione e i meticolosi passaggi di produzione dettati da un mestiere antico. Annessi alle fucine anche gli stand enogastronomici per i palati più esigenti.

Dal 1975 quest’evento è un appuntamento imperdibile in un panorama ormai sdoganato. Non solo una manifestazione di punta della provincia di Isernia, bensì un must singolare del Molise e dell’intera penisola italiana. Scapoli, perla del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si nutre della passione per uno strumento pastorale perpetrato di generazione in generazione e conosciuto addirittura al tempo dei Romani con il nome Utriculus. La “filiera temporale” viene doverosamente esplicata dal Museo Internazionale della Zampogna (in programma visite guidate durante entrambi i giorni dell’evento), raggiungibile seguendo il Cammino di Ronda intorno al centro storico.