Unimol, al ricercatore Giuseppe Iglieri il Premio Spadolini

Nuovo importante riconoscimento a livello nazionale per l’Università del Molise. La premiazione il 19 luglio a Firenze

CAMPOBASSO/ISERNIA. Importante risultato a livello nazionale per l’Unimol.

Giuseppe Iglieri, dottore di ricerca in ‘Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche (XXX ciclo)’ ha vinto il primo premio del prestigioso riconoscimento nazionale della Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, giunto alla sua XXIII edizione.

Il premio, che ha l’intento di valorizzare i lavori di ricerca concernenti la storia politica e culturale della politica italiana, è stato assegnato da una commissione composta da docenti di chiara fama, quali il professor Cosimo Ceccuti, Presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, la professoressa Gabriella Ciampi, ordinaria dell’Università degli Studi della Tuscia, dal professor Sandro Rogari, Presidente dell’Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria, e da Angelo Varni, professore emerito dell’Università degli Studi di Bologna.

Il lavoro di ricerca, incentrato sul Movimento Comunità (il partito politico fondato e guidato da Adriano Olivetti, tra il 1947 ed il 1960), è stato realizzato dopo una vasta indagine documentale svolta presso importanti archivi nazionali e internazionali.

Il dottor Iglieri attualmente prosegue la sua collaborazione con l’Unimol presso i Corsi di Laurea di Scienze politiche e, dal 2017, è anche docente contratto in Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale.

L’intero percorso di ricerca è stato coordinato e curato dal professor Giuseppe Pardini, docente di Storia contemporanea all’Unimol che attualmente, anche in qualità di Presidente del Comitato scientifico dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”, prosegue l’azione di riscoperta e studio degli accadimenti storici che hanno caratterizzato alcune delle più importanti fasi del nostro Paese, coordinando gruppi di ricerca formati prevalentemente da giovani studiosi molisani.

La cerimonia di conferimento del premio, con la lettura della motivazione, avrà luogo venerdì 19 luglio a Firenze nella presso la sede della Fondazione Spadolini, alla presenza di Paola Passarelli, Direttrice generale delle Biblioteche e Istituti culturali del Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

La tesi di dottorato del dottor Iglieri, inoltre, è già in corso di pubblicazione a cura della casa editrice fondata da Olivetti nel 1946, Edizioni di Comunità.

Grande soddisfazione per l’affermazione di una ricerca dell’Ateneo molisano è stata manifestata dal Coordinatore del Dottorato in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, professor Giovanni Cerchia, co-tutor della ricerca, e dal Magnifico Rettore Luca Brunese che hanno inteso esprimere le personali congratulazioni al dottor Iglieri per il significativo risultato raggiunto.

