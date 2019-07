Oscar Green 2019, la Coldiretti premia i migliori progetti dei giovani molisani 

I vincitori che hanno superato la fase regionale sono pronti a raggiungere Roma per il concorso finale

VENAFRO. Premiati nella suggestiva cornice della Palazzina Liberty di Venafro, i vincitori della selezione regionale del premio Oscar Green 2019. I vincitori della fase regionale del concorso parteciperanno poi alla selezione nazionale che si terrà a Roma. Giunto alla 13ma edizione, l’Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori.

Vincitore categoria “Campagna amica” è Maria Antonietta Paladino: trentadue anni, laureata in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali è dal 2016 alla guida dell’azienda di famiglia, ubicata fra i comuni di Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, oltre 40 ettari coltivati a seminativi e oliveto e una stalla ci circa 30 capi da latte in espansione.

Tutti i capi vengono alimentati esclusivamente con le produzioni aziendali secondo la logica di una filiera a km zero. Il latte prodotto viene lavorato secondo la tecnica “a crudo” dando vita ad una variegata gamma di formaggi freschi, stagionati e a pasta filata, il cui fiore all’occhiello è la celebre “Treccia di Santa Croce”, oggetto anche della sua tesi di laurea.

Vincitore categoria “Sostenibilità’” è la Società Agricola Alba (di Nicola Del Vecchio e Michela Bunino). Il progetto nasce dalla tesi di laurea di Nicola Del Vecchio all’Università di Scienze Gastronomiche che nel 2011 permette la creazione di questa nuova realtà, la quale prevede la creazione di un’azienda agricola multifunzionale e autosufficiente nei territori di Campolieto e San Giovanni in Galdo in provincia di Campobasso.

Nel 2012 Alba decide di investire sulla ristrutturazione di un casolare in pietra, in agro di Campolieto (CB), in cui crea la sua sede aziendale e le strutture per lo svolgimento di gran parte delle attività produttive. Ad oggi Alba è un’azienda biologica che produce Olio Extravergine d’oliva (ben 2000 sono le piante di varietà autoctone di cui dispone), formaggi e ricotta ovicaprini, farine di cereali di grano antico e mais Agostinello ma anche ortive e uova da “galline felici” ovvero allevate allo stato semi brado.

Vincitore categoria “Impresa 4 terra” è Daniele Venditti, larinese di 26 anni, laureato in Economia e Management, è il titolare dell’azienda Agricola “Tras-form-azioni”. Innamorato della sua terra e del suo Molise, Daniele ha da tempo sposato il progetto di Coldiretti per una filiera agricola tutta italiana aderendo alla Fondazione Campagna Amica e unendo i valori del km zero a quelli del sociale. Daniele ha così ristrutturato e reso biologica l’azienda di famiglia dove oggi produce artigianalmente, senza uso di additivi e conservanti: passate, confetture, sottoli, sughi pronti e succhi di frutta, lavorando immediatamente le materie prime appena raccolte nei suoi campi.

Vincitore categoria “Noi per il sociale” è l’istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Leopoldo Pilla” di Campobasso che ha messo in campo un innovativo progetto denominato “Una vita non sprecata”. Questo vede alcuni detenuti della Casa Circondariale di Campobasso collaborare attivamente alle attività promosse dalla scuola che spaziano dalla gestione dell’azienda agricola, alla coltivazione dei prodotti in seguito commercializzati nella prima Bottega Italiana della Coldiretti nata all’interno di una scuola, passando per l’attività di recupero e manutenzione dei locali in cui è recentemente nato il Caffè letterario battezzato "L'agorà della scuola".

