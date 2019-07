Isernia, prende il via la sesta edizione del Tetracordo Jazz Summit

Dal 18 al 21 luglio la kermesse musicale punto di riferimento per artisti di tutto il mondo



ISERNIA. È tutto pronto per la sesta edizione del Tetracordo Jazz Summit 2019, questa mattina la presentazione ufficiale al Palazzo Gil di Campobasso dove, insieme agli organizzatori, erano presenti l’assessore regionale Vincenzo Cotugno e il vice sindaco di Isernia Cesare Petrangelo. L’evento, che si terrà dal 19 al 21 luglio, rientra nel programma regionale ‘Turismo è Cultura’.

“Sono molto soddisfatto – le parole dell’assessore regionale Cotugno – in Molise abbiamo davvero una stagione ricca di eventi e soprattutto di manifestazioni culturali di altissimo spessore come questa del Tetracordo, che può veicolare una regione che sta riacquistando fiducia e entusiasmo. Questa è la mission del governo regionale per ridare una nuova primavera ai nostri territori con il turismo e la cultura, che devono essere il volano dell’economia di questa regione”.

Il Tetracordo Jazz Summit è un progetto che nasce nel 2014 come un’accademia di Jazz, portando ad Isernia insegnanti di New York. “Questo gesto visionario ci ha dato ragione – il commento del direttore artistico Giordano Carnelvale - perché oggi abbiamo artisti che arrivano da tutte le parti del mondo, Isernia è diventato un polo interculturale per la musica”.

“Come amministrazione comunale – ha poi spiegato il vicesindaco di Isernia Cesare Petrangelo – stiamo facendo tutto il possibile per accogliere nel migliore dei modi chi arriva da fuori dal nostro territorio. Proprio ieri in giunta abbiamo deliberato, oltre al patrocinio, un piccolo contributo all’ accademia. Non possiamo che augurarci che questa manifestazione possa continuare nel futuro, sperando che tutto questo possa contribuire a far tornare in maggior numero le persone sul territorio e, perché no, allietare anche le serate di tante persone che rimangono a casa in questo periodo”.

Alla conferenza presente anche l’ambasciatore culturale statunitense Ari Roland che ha sottolineato come “Tutti gli artisti che partecipano a questo Festival stanno sviluppando una propria voce indipendente e originale, questo è importante perché il pubblico risponde in maniera sempre più entusiasta”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale