Moon Day, 50 anni fa l’uomo toccò la luna: la Rai torna indietro nel tempo, con Tito Stagno e Ruggero Orlando

Ventotto ore di trasmissione per seguire, praticamente al buio, l’allunaggio e i primi passi sulla luna di Neil Armstrong

CAMPOBASSO. I volti e le voci di Tito Stagno e Ruggero Orlando, quelle immagini in bianco e nero, i ricordi e le testimonianze della lunga notte dell’allunaggio, seguita per 28 ore dalla Rai che ha celebrato, anche nella sede del Molise, quella sua storica trasmissione in diretta.

Cinquant’anni lungo i quali l’informazione è diventata davvero un’altra cosa, che bombarda e stordisce come non mai con un flusso di notizie ininterrotto, troppe volte senza filtri e senza verifiche.

Alle 4.57 ora italiana, di quel 20 luglio del 1969, la Rai non aveva alcun concorrente. Chi voleva informarsi aveva solo un canale a disposizione. E quando Neil Armstrong mise piede per primo sulla Luna, lasciando una impronta nella storia e nella vita di milioni di persone, la diretta televisiva era un evento più unico che raro.

La conquista della luna era uno degli eventi più importanti, da seguire minuto dopo minuto: una diretta fiume coordinata da Andrea Barbato e commentata da Tito Stagno e Ruggero Orlando. Tre giganti del giornalismo italiano che fu.

Una diretta finita nella storia anche perché fu commentata ‘al buio’ dai due giornalisti che ressero per una infinità di ore una trasmissione impensabile all’epoca e cadenzata dal famoso ‘battibecco’ fra il biondo Tito Stagno, con la sua enorme montatura nera ad incorniciare il viso, e dal già attempato Ruggero Orlando, corrispondente da New York come amava ripetere ad ogni servizio televisivo.

“Ha toccato, ha toccato”, urlò Stagno. Seguito dalla voce rauca e graffiante di Orlando che lo smentì davanti a milioni di telespettatori.

Cinquanta anni dopo, nella sede Rai del Molise, quella notte storica ed emozionante è tornata in vita. Le immagini e le voci di allora, le lancette che tornano indietro nel tempo. Della storia e dell’informazione.

