Trekking a passo d’asino nel Parco del Matese, aperte le prenotazioni

CASTELPETROSO/CASTELPIZZUTO. Le amministrazioni Comunali di Castelpetroso e Castelpizzuto, con il patrocinio della Regione Molise, organizzano la prima giornata di trekking sul percorso naturalistico dei tre Monti: Patalecchia-Difenzola-Colle di Mezzo.

Il percorso è interamente contenuto nel territorio del costituendo Parco Nazionale del Matese e si sviluppa a partire dalla Cappella delle Apparizioni del Santuario di Castelpetroso (località Cesa tra Santi) fino a giungere alla Chiesa di Sant’Agata nel piccolo borgo di Castelpizzuto, per uno sviluppo complessivo di circa 12 km (percorso EE di media difficoltà).

La prima parte è caratterizzata da una pista forestale che conduce su Monte Patalecchia, attraversa la faggeta secolare della Difenzola e giunge in località Fonte dell’Asino. La seconda parte ripercorre la vecchia strada comunale Fonte dell’Asino che collega il territorio del Comune di Castelpizzuto col territorio del Comune di Santa Maria del Molise.

L’obiettivo delle amministrazioni è quello di promuovere i propri territori e di sviluppare la gestione sostenibile delle risorse naturali in essi contenute in ambito turistico ed agroalimentare. L’appuntamento è per le ore 9:30 presso la Cappella delle Apparizioni del Santuario di Castelpetroso con arrivo previsto a Castelpizzuto alle ore 16:30. Il pranzo è al sacco a cura dei partecipanti.

Per il rientro al luogo di partenza è previsto un servizio navetta per il quale è necessaria la prenotazione entro il 26 luglio ai numeri seguenti: Comune di Castelpetroso - 339 4802457; Comune di Castelpizzuto - 347 6260171

L’evento è in collaborazione con: Italia Nostra, associazione Speleologi Molisani, Museo Civico di storia naturale della Valle del Fortore, associazione Natual Mente di Santa Maria del Molise, Pro Loco di Castelpetroso e Castelpizzuto.

