Calavibes – vinils and wine, successo per l’aperitivo in musica che mira ad essere itinerante

In centinaia sabato scorso hanno preso parte all’evento di scena al castello di Miranda. Considerato il positivo riscontro, non si esclude che l’iniziativa possa essere ripetuta anche altrove in Molise

MIRANDA. Centinaia le presenze, per un evento di successo destinato ad essere replicato.

Si tratta del Calavibes – vinils and wine, l’aperitivo prolungato andato in scena lo scorso 20 luglio nella suggestiva cornice del Castello di Miranda.

L’iniziativa, nata dal più ampio Calavibes project, lo spazio vintage presente presso lo store Unieuro di Calabrese srl a Isernia, dove poter godere e acquistare vinili, hi-fi e prodotti similari d’epoca, è stata organizzata da MirAmo e Pyteca con l’obiettivo di unire buona musica a cibi e vini locali di alta qualità.

E l’obiettivo è stato centrato: dalle 18 alle 23 numerose le persone che hanno preso parte all’evento. Sulle note riprodotte grazie a storici vinili, hanno degustato vini della cantina Campi Valerio e birra fresca appena spillata ed hanno anche assaporato ottimi finger food sfornati direttamente dalla Trattoria Mamma Mulì.

Al calar del sole il divertimento è proseguito con il Dj Set a cura di Dario Lanzellotti e Giuseppe Fusco (artisti Pyteca) a suon di house, electro, funky.

Un’iniziativa che, forte del riscontro ottenuto, sembra essere destinata a ripetersi anche in altri centri. Gli organizzatori stanno, infatti, valutando la possibilità di renderla itinerante…tutta da seguire.

A questo punto non potevano mancare i ringraziamenti da parte dell'ideatore del progetto Calavibes, Gianfranco Calabrese, a quanti hanno lavorato e collaborato alla realizzazione dell'evento: in primis al Comune di Miranda, all'associazione MirAmo, ai -pyteca e agli 'stoici' Matteo Pietrangelo, Simone Cifolelli, Tullia De Benedictis e Michela Maria Pizzi.

