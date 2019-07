Filignano, tutto pronto per il festival ‘Mario Lanza’

L’evento, giunto alla sua 24esima edizione, si svolgerà il 15 e il 18 agosto

FILIGNANO. Si svolgerà il 15 e il 18 agosto, in piazza Municipio a Filignano, in provincia di Isernia, la 24esima edizione del ‘Festival Mario Lanza’. Il paese è da sempre legato alla figura del celebre tenore Mario Lanza, ed è per onorare questo personaggio che nel Molise ha le proprie origini che l’evento è stato creato.

Ecco gli appuntamenti previsti del festival:

Giovedì 15 agosto, alle ore 21:30: Il Barbiere di Siviglia (in versione ‘smart’) a cura del quintetto dell'orchestra Sinfonica Rossini con il maestro Noris Borgogelli;

Domenica 18 agosto, alle ore 21:30: Grande Orchestra Sinfonica Russa della Repubblica di Udmurija diretta da Leonardo Quadrini.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica.

