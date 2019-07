‘Al posto tuo’, il cammino di San Francesco attraversa il Molise. Tappa a Roccamandolfi

Il percorso religioso dal 28 luglio al 4 agosto. Tanti i giovani in marcia per l’itinerario spirituale che ha come meta finale Assisi

ROCCAMANDOLFI. In cammino lungo il Molise, è passata da Roccamandolfi, quest’anno per la prima volta, la marcia francescana dal tema ‘Al posto tuo’, in programma dal 24 luglio al 4 agosto.

Tanti i giovani che hanno partecipato all’itinerario spirituale per dar luce alla propria vita interiore ed esteriore, che ha come meta finale Assisi, per la festa del perdono voluta da San Francesco, che coinvolge tutte le chiese.

Alcuni ragazzi sono arrivati da Campobasso, altri dalla Puglia, per prendere parte a un percorso giornaliero di fraternità e sobrietà e la predisposizione all’ascolto della parola di Dio.

All’arrivo in paese la Messa, nella parrocchia di San Giacomo Maggiore, durante la quale è stato ricordato l’ex parroco di Roccamandolfi, Don Stefano. A seguire la cena offerta dai volontari nel Palazzo Pignatelli e a seguire la rappresentazione ‘Il sogno di Francesco’. Quindi suore e frati hanno consegnato a tutti una nuvoletta di carta, in cui scrivere i propri desideri, da mettere davanti al Crocifisso di San Damiano.

A fine serata sono stati ringraziati i gruppi parrocchiali, il parroco Don Josè e tutti i partecipanti.

