Festival Internazionale dell’Opera al Laghetto: scelto il cast per la Tosca

VENAFRO. E’ iniziato il conto alla rovescia per la Tosca di Puccini che sarà portata in scena il 25 e 28 agosto a Venafro nell’ambito del Festival Internazionale dell’Opera al Laghetto.

Da poche ore sono disponibili i biglietti sul circuito Ciao Ticket ed è possibile acquistarli on line o nei relativi punti vendita autorizzati: Venafro, Isernia, Campobasso, Termoli e in tutta Italia. Il costo è di 22 euro per il primo settore e di 12 euro per il secondo settore. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno diffuse le offerte turistiche per consentire agli appassionati di assistere all’evento e soggiornare in Molise per scoprire le peculiarità della regione. Sarà presto on line l’elenco delle agenzie di viaggi convenzionate in Lazio e Campania.

IL CAST. Ma una notizia altrettanto attesa in queste ore riguarda il cast. A seguito delle selezioni internazionali terminate domenica a Palazzo Liberty, tra i trenta candidati di diverse nazionalità la commissione ha scelto gli artisti che si esibiranno nei ruoli principali dell’Opera.

Floria Tosca sarà interpretata dal soprano romano Luana Imperatore, Mario Cavaradossi sarà il tenore Roberto Cervellera di Brindisi, il Barone Scarpia sarà il baritono Wellington De Santana Moura dal Brasile, il ruolo di Sagrestano sarà del basso Paolo Gatti proveniente da Roma, Spoletta sarà il tenore molisano Pierluigi D’Aloia di Bonefro mentre Cesare Angelotti è interpretato dal basso Marcello Cento di Reggio Calabria.

