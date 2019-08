Dal ‘Sabbie Mobili Festival’ a Molisecinema: gli eventi ‘Turismo è Cultura’ della settimana

Pagina 1 di 2

Gradito ritorno per l’appuntamento sulla spiaggia, questa volta con il concerto di Rocco Hunt. Spazio anche alle tradizioni popolari, al teatro d’autore, alla musica classica, ai concerti dell’Oratino Mac, al 'Matese Friend Festival' con Frankie Hi-Nrg, alla rassegna Sonika Poietika e a tanto altro ancora

CAMPOBASSO. Settimana piena zeppa di appuntamenti quella che si apre domani: un crescendo di emozioni ed eventi imperdibili nell’ambito del cartellone di “Turismo è Cultura”, promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo e alla Cultura guidato da Vincenzo Cotugno.

Ieri, da Campobasso, sono partiti i circa 300 partecipanti alla 25esima edizione di ‘Cammina Molise’ alla ricerca di luoghi incantati, storie e tradizioni della nostra regione. Dopo aver toccato il mare sarà il turno delle montagne della provincia di Isernia, per poi fare ritorno nel capoluogo di regione. Tra i camminatori, provenienti da ogni parte del mondo, ci sarà sicuramente anche qualche appassionato di musica. Un buon motivo per restare qualche giorno in più in Molise e prendere parte a una delle tante manifestazioni che si svolgeranno questa settimana, a partire da Mirabello in Musica. Dopo il concorso musicale, tenutosi a giugno, agosto è il mese delle masterclass e delle esibizioni dei vincitori. L’evento è iniziato lo scorso 3 agosto e si concluderà il 10; oltre a Mirabello coinvolgerà anche la vicina Ferrazzano.

Rimanendo nel contesto canoro, dopo cinque anni di assenza torna il Sabbie Mobili Festival, e lo fa con un ospite d’eccezione: il 6 agosto a Petacciato il concerto di Rocco Hunt. Nel centro adriatico, inoltre il prossimo 10 agosto divertimento e tanto altro ancora durante la Notte Bianca.

Non solo musica. C’è un evento che di anno in anno si sta affermando nel panorama dei festival dedicati al grande schermo, un richiamo irresistibile per i nuovi registi ma anche per artisti internazionali. Non ha bisogno di presentazioni Molisecinema, rassegna che si svolgerà a Casacalenda dal 6 all’11 agosto. Giunto alla 17esima edizione, quest’anno saranno tante le novità. Non solo film, ma anche libri, mostre, corsi di aggiornamento e un’ospite eccezionale, la talentuosa Alba Rohrwacher.

Nomi di grosso calibro anche per l’Oratino MAC, acronimo - che sta per Musica, Arte e Cultura – a cui fa fede un programma che mira a “scolpire le emozioni”. Dall’8 al 10 agosto le performance del grande Enrico Ruggeri, di Enzo Avitabile e di ‘O Zulù (99 Posse), solo per citarne alcuni. Musica protagonista anche al Bonefro Rock. Giunto alla sua 25esima edizione, nel corso degli anni è ormai una vetrina rinomata per i gruppi emergenti.