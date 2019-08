A San Lorenzo transumanze terrestri e celesti sotto al cielo stellato dell’Alto Molise

Tutto pronto a Sant’Angelo del Pesco per dare vita all’iniziativa in programma sabato 10 agosto. La serata sarà animata da dibattiti, buona musica e dalla ‘cena del pastore’

SANT’ANGELO DEL PESCO. ‘Transumanze terrestri e celesti sotto al cielo stellato dell’Alto Molise’: questa la nuova iniziativa prevista per sabato 10 agosto a Sant’Angelo del Pesco. Segnale che i piccoli comuni molisani sono l’unione tra tradizioni e modernità attraverso manifestazioni che attraggono utilizzando il patrimonio del Molise: la natura. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di creare un nuovo festival della paesologia in Molise nella notte di San Lorenzo.

Dibattito, musica, la ‘cena del pastore’ a partire dalle 17 allieteranno l’attesa della notte di agosto in cui si possono osservare le stelle cadenti. La notte ricca di fascino in cui milioni di persone restano con il naso all'insù in attesa di vedere uno spettacolo unico.

Il piccolo paese dell’Alto Molise utilizza così l’ultima risorsa a cui una terra può attingere per stupire quanti, anche dal vicino Abruzzo, prenderanno parte all’evento: lo stupore nella semplicità. Perché “non bisognerebbe stancarsi mai di provare un attimo di sbalordimento di fronte a quelle cose che ci paiono ovvie, il suono della propria voce, la venatura di una foglia, le stelle che cadono la notte di San Lorenzo” afferma il sindaco Nunzia Nucci citando il giornalista e scrittore Luca Goldoni.

In un’epoca in cui siamo intenti a correre nella vita frenetica vita quotidiana, in ci a volte i valori paiono venir meno, fermarsi a godere delle bellezze della natura che attraverso un respiro legalo la transumanza del mondo celeste con la terra come, nella nostra società di origine contadina e pastorizia, si era soliti unire una terra all’altra nel periodo della transumanza.

