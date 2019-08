Tutto pronto a Pescolanciano per il memorial ‘Con il tratturo nel cuore’

Per ricordare l’importanza della valorizzazione dei tratturi nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella cultura e nella politica regionale

PESCOLANCIANO. Oggi pomeriggio a Pescolanciano inizia, alle ore 18, l’evento ‘Con il tratturo nel cuore - Memorial Mimmo Pellegrino’. Il trekking sul tratturo ha avuto partenza da Roccasicura e farà tappa a Pescolanciano. La carovana di ‘Cammina Molise’, invece, partirà da Civitanova del Sannio. L’arrivo congiunto a Pescolanciano è previsto per l’appunto intorno alle 18, con visita al murale e al castello. Alle 20:30 in piazza Garibaldi ci sarà ‘La Ballata dell’Uomo-Orso’ di Jelsi, seguita dalla proiezione del video Rai del 1986 di Renato Pistilli. Infine recital-spettacolo di parola, musica e canto con Pierluigi Giorgio, ideatore della manifestazione, Alessia D’Alessandro e Giorgio Lombardi. Gran cena in piazza – menù completo a 10 euro - servita dall’associazione ‘Il Girasole’; è possibile prenotarsi al 333/1291369.

“Vogliamo ricordare l’importanza della valorizzazione dei tratturi nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno nella cultura e nella politica della nostra Regione”, ha commentato il sindaco Manolo Sacco. Alla manifestazione ideata e diretta dal regista Pierluigi Giorgio e dall'amministrazione comunale hanno aderito e saranno presenti le autorità regionali, i Comuni di Roccasicura, Carovilli, Civitanova del Sannio, il Cai, il Coni del Molise, Cammina Molise.

