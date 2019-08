Selfie a sorpresa per Piero Pelù sulle strade del Molise

Il rocker fiorentino ha postato un saluto ai suoi fan da Toro, dove si trovava di passaggio stamattina

TORO. “Gira che ti rigira tutto torna sempre. Buon Agosto 2019 a tutti, sempre nomadi lontani dalle grandi vie di comunicazione: come tori liberi! In attesa delle grandi novità settembrine...”.

Poche righe di saluto per i suoi fan, un selfie a petto nudo e la riconoscibilissima scritta “Toro 4” del cartello stradale alle sue spalle. Piero Pelù, l’amatissimo rocker fiorentino, scherza sui social con un gioco di parole su una delle sue canzoni simbolo – Toro loco – scattandosi una foto sulle strade molisane, in prossimità, per l’appunto, di Toro. Il paese si trova sulla strada di ritorno in Toscana da Foggia, dove il cantante è stato ‘spottato’ nei giorni scorsi, probabilmente mentre si godeva un po’ di vacanze.

Subito sono piovuti i commenti dei fan: “Piero visto che sei in zona passa per Cercemaggiore, terra di motociclisti e ragazzacci rocker a 1000 metri di freschezza!”, o ancora “Il Molise è bello e tutto da scoprire. Vieni più spesso... magari anche a farci scatenare sotto un palco. Intanto ci vedremo il 22 novembre a Firenze”. Non mancano gli inviti ‘gastronomici’: “Piero se passi a San Polo Matese per pranzo ci sono polpette al sugo e buon vino, ti aspettiamo”, o “Piero non sei lontano ti aspettiamo a Montecilfone per cena. Fusilli fatti a mano e sugo di salciccia nostrana”. E molti si divertono a ricordare che #ilMoliseEsiste anche e soprattutto in queste piccole meraviglie quotidiane.

