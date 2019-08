Rocchetta a Volturno: domenica 18 agosto l’inaugurazione del museo dedicato a Charles Moulin

Un progetto concluso e portato a termine come previsto dal cronoprogramma amministrativo del sindaco Santilli

ROCCHETTA A VOLTURNO. L’Amministrazione comunale di Rocchetta a Volturno, guidata dal sindaco Teodoro Santilli, regala un piccolo gioiello artistico alla collettività: domenica 18 agosto, con inizio alle ore 18, presso la frazione di Castelnuovo al Volturno in via Fontana, verrà aperto al pubblico ed inaugurato ufficialmente il museo dedicato al grande artista Charles Moulin, all’interno del quale sono conservate le sue opere e molti altri oggetti che ne ricordano l’operato in vita.

Un appuntamento importante per la cittadinanza di Rocchetta a Volturno e per l’intera Valle del Volturno, con il quale si stringe il cerchio attorno ad un’artista di fama internazionale, che proprio in quest’area del Molise ha espresso il suo massimo splendore artistico e non solo.

