Sportivissima, a Macchia d’Isernia la manifestazione ludico-sportiva per tutti i gusti

L’evento si terrà il 23 agosto, a partire dalle 15:30, presso il campo sportivo ed è aperto a tutti: dai 3 anni fino agli over 40. Poi stand gastronomici e cabaret in piazza

MACCHIA D’ISERNIA. Di scena a Macchia d’Isernia, il prossimo 23 agosto, ‘Sportivissima’, la festa del gioco e dello sport.

Una manifestazione ideata dall’associazione culturale Origami e realizzata con il supporto del Comune, del Coni e con il patrocinio della Regione Molise.

Il programma degli eventi, con inizio alle 15:30 presso il campo sportivo, prevede: giochi ludici per bambini dai 4 ai 6 anni; calcio, pallavolo, atletica, scherma e golf per i ragazzini da 7 a 12 anni; alle 17 tornei di bocce e briscola per gli over 40 e alle 18.30 partita di calcio ‘camminato’ per gli over 35. Poi tanti premi e gadget per tutti. E soprattutto la possibilità di fruire del servizio docce e spogliatoi.

Ma non è finita. Per coronare una giornata impegnativa, anche se divertente, tutti in piazza Elena dalle 20 per gustare il cibo dei vari stand gastronomici. Infine, alle 21:30, cabaret in piazza.

Un evento davvero per tutti i gusti. “L’idea alla base del nostro progetto – spiegano le promotrici dell’associazione Origami (in foto, ndr) - è una visione dello sport come una grande scuola aperta a tutti; in quest’ottica, abbiamo sviluppato una programmazione strutturata in modo tale da coinvolgere tutte le fasce di età; in virtù, soprattutto, del potenziale aggregante e integrante che i diversi tipi di sport posseggono come valore intrinseco. Il messaggio che intendiamo veicolare, attraverso il nostro evento, è quello di far capire che praticare un’attività sportiva significa, prima di ogni cosa, crescere coma persona e questo è possibile poiché, all’interno di essa, entrano in gioco diverse dinamiche, come ad esempio il senso civico, la competizione, la responsabilità individuale e collettiva, il rispetto per gli altri; tutti aspetti, che opportunamente sviluppati, riescono a trasformare lo sport in un educatore eccellente.

A questa giornata, che si svolgerà il 23 agosto, - ancora le organizzatrici - abbiamo voluto dare il nome di SPORTIVISSIMA. Utilizzare un superlativo assoluto per noi significa dare un’iniezione di entusiasmo, di vitalità, di positività; tutti sentimenti che abbiamo condiviso con le società sportive che hanno accolto il nostro invito e a cui affideremo il compito di far assaporare ai nostri ospiti, grandi e piccini, la bellezza e il piacere di tante discipline”.

Le società coinvolte sono la “Boys di Roccaravindola”, la “Pallavolo di Isernia”, la società di “Scherma”, il “Golf Club”, ognuna con un proprio spazio, ognuna con un proprio programma ben strutturato.

“Con questa manifestazione – concludono - vogliamo promuovere una vera e propria esperienza di educazione allo sport e allo stesso tempo valorizzare e veicolare la piena conoscenza del nostro territorio”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale