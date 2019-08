Kiss Me Deadly: presentata la quinta edizione della kermesse sul noir

Film, incontri con gli autori, workshop e altre novità per la manifestazione cinematografica piu attesa a Campobasso

di Andrea Vertolo

CAMPOBASSO. Serate a tinte nere, thriller e pulp accompagnate da workshop a tema e anche dalla buona musica. Dal 26 al 31 agosto torna la kermesse cinematografica Kiss Me Deadly con film noir italiani e stranieri che verranno proiettati all’aperto, sul terrazzo del Palazzo Gil in via Milano a Campobasso.

Tante le novità per questa quinta edizione come, ad esempio, i diversi workshop a partecipazione gratuita che si alterneranno nelle diverse giornate. I partecipanti, che dovranno iscriversi inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , potranno trascorrere un pomeriggio di insegnamento con autori come Valerio Varesi, creatore delle avventure poliziesche del commissario Soneri, o scegliere il workshop in giornalismo investigativo con Fabio Sanvitale. Spazio anche agli amanti del Comics che avranno la possibilità di incontrare maestri del fumetto come Daniele Bigliardo, disegnatore di Dylan Dog e fondatore della scuola italiana di Comix, e Maurizio Lacavalla che racconterà il suo libro a fumetti ‘Due attese’.

L’appuntamento serale con le proiezioni cinematografiche comincerà lunedì 26 agosto alle ore 21:00 con il film ‘Il Regno’ del regista Rodrigo Sorogoyen (Esp/Fra 2018). Sempre alla stessa ora, ma nella serata di martedì 27 agosto, il film ‘Cocaine – la vera storia di Withe Boy Rick’ diretto da Yann Demange (Usa 2018). Mercoledì 28 agosto alle ore 21:00 il documentario di Fabio Santivalle ‘Pasolini poesia e sangue’ (Ita 2019), mentre alle 21.30 il film ‘Il colpevole’ (Dnk 2018). Giovedì 29 agosto, alle ore 21:00, il film ‘A bluebird in my heart’ di Jeremie Guez (Bel/Fra 2018). Venerdì 30 agosto, ore 21:00, ‘L’angelo del crimine’ di Luis Ortega (Arg/Esp 2018). La kermesse chiuderà i battenti sabato 30 agosto con il film ‘Fratelli nemici’ di David Oelhoffen (Fra/Bel 2018).

Il costo del biglietto per assistere ai film è di 5 euro (botteghino Palazzo Gil), mentre per gli abbonamenti (9 film) il costo è di 30 euro ed è reperibile presso la libreria Mondadori in via Pietrunto, 24.

“Kiss me dealdy è una fusione di una serie di elementi – le parole della presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti – ci sono gli sforzi dei collaboratori che fanno di questa kermesse uno di quegli appuntamenti fondanti all’interno della programmazione degli eventi nella città di Campobasso e di tutta la regione. Difficilmente i risultati si portano a casa in solitaria, Kiss me dealdy porta con se la forza di un intero gruppo di lavoro che per un anno intero programma l’iniziativa”.

“Una manifestazione frutto di un lavoro collettivo – sottolinea il direttore artistico Leopoldo Santovince – ogni anno cerchiamo di arricchire la proposta e di diversificarla. L’idea è quella di una kermesse multiforme sul noir, lavorare quindi a 360° su tutte le forme espressive che ricorrono al noir. Per la sezione Dark Night abbiamo scelto film che si sono distinti negli ultimi due anni, in questo senso abbiamo considerato il genere noir in maniera molto estensiva proponendo film molto diversi tra loro”.

