Bagnoli del Trigno, tutto pronto per ‘Physic Level urban trail Balneoli’

Domenica 25 agosto, l’evento che unisce sport, natura, territorio e sana alimentazione

BAGNOLI DEL TRIGNO. Un percorso per amatori del podismo di tutte le età, lungo circa tre chilometri, ed una gara podistica competitiva di tre giri per un totale di 9 chilometri. È ‘Physic Level urban trail Balneoli’, l'evento che unisce sport e territorio che si svolgerà domenica 25 agosto a Bagnoli del Trigno. Il raduno è previsto alle 15:30 presso la Domus Area, la partenza alle 17. L’evento sportivo è realizzato in collaborazione con la Nai, Nuova Atletica Isernia, ed è giunto alla terza edizione, nell’ ambito del circuito ‘Corri Molise’.

Particolare il percorso, sia su prato e sterrato (nella parte adiacente la Domus Area e la parte bassa del paese), che in percorso “urbano” caratterizzato da impegnative salite: la prima su una scalinata di 140 gradini, la seconda lungo la cosiddetta ‘strada del termine’ che collega le due zone del paese e le due piazze: piazza Olmo nella parte di sotto e piazza Umberto I nella parte alta.

Una giornata di sport e benessere, con un attenzione particolare al benessere degli atleti e in genere di chi sceglie una corretta alimentazione e integrazione di nutrienti sia prima che dopo l’attività sportiva, agonistica o amatoriale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale