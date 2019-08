‘Scatti di una vita’: Tony Vaccaro a Campobasso per la sua mostra fotografica

Martedì 27 agosto, negli spazi espositivi del Palazzo Gil in via Milano, l’inaugurazione alla presenza dell’autore



CAMPOBASSO. Dagli orrori della seconda guerra mondiale alla rinascita dell’uomo e della bellezza. Il Molise riabbraccia il fotografo statunitense Tony Vaccaro, da molti conosciuto come ‘il fotografo dell’umano’. Le sue celebri istantanee sono in mostra in tutto il mondo: Lussemburgo, Berlino, Kirchentellinsfurth, le principali esposizioni. Fotografie diventate emblema della storia contemporanea, come ‘il bacio della liberazione’ e molte altre che hanno raffigurato personaggi simbolo del 900, come il presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy, conosciuto due mesi prima dell’assassinio.

Un’ artista mondiale della fotografia che con il Molise ha un legame profondo essendo originario di Bonefro, paese nel quale ha trascorso gran parte della sua infanzia e dove, da qualche anno, è possibile visitare il museo a lui dedicato. Tony Vaccaro torna, quindi, nella sua terra di origine pronto ad inaugurare personalmente la mostra di oltre 100 fotografie dal nome “Scatti di una vita – Shots of a life”. L’evento si terrà martedì 27 agosto negli spazi espositivi della Fondazione Molise Cultura di Campobasso. La mostra sarà visibile fino al 6 ottobre.

Il programma dell’evento inaugurale prevede alle ore 17,00, presso l’Auditorium della Fondazione, in via Milano, un incontro ad ingresso libero col fotografo mentre alle 18,30 si inaugurerà la mostra alla presenza dell’autore. I visitatori avranno la possibilità di guardare gli scatti che più hanno caratterizzato il lavoro di Tony Vaccaro nelle sue collaborazioni con i grandi magazine americani come Time, Life, Look, Flair, Sport Illustrated. La mostra, a cura di Andrea Morelli, raccoglie anche i celebri scatti realizzati per i personaggi simbolo del mondo del cinema e della politica, compresi artisti, pittori, musicisti della seconda metà del secolo scorso.

Insomma, dopo aver accolto i capolavori di Steve McCurry, il capoluogo di regione torna ad essere culla dell’arte fotografica. Un evento certamente imperdibile non solo per gli amanti del settore ma per chiunque voglia intraprendere un viaggio culturale immergendosi negli affascinanti scatti che raccontano attimi segnanti della storia contemporanea.

Andrea Vertolo

