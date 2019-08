Pin-Device, marchio made in Molise: nasce ‘Verticalring’, tecnologia e design per l’evoluzione dei gioielli

In esposizione al Palazzo Gil, all’interno della kermesse noir ‘Kiss me deadly’. Sono gli anelli verticali nati dal genio e dall’estro di Alessandra Mazzeo e Lucia Petracca in occasione del centenario della fondazione del Bauhaus

CAMPOBASSO. Per celebrare il centenario della fondazione del Bauhaus, nel Bang Bang Bar ‘operativo’ all’interno degli spazi che ospitano la kermesse sul noir ‘Kiss me deadly’, al Palazzo Gil di via Milano, sono in esposizione gli anelli di design ‘Verticalring’ a marchio ‘Pin-Device’.

I ‘Verticalring’, celebrativi del centenario della fondazione del Bauhaus, esaltano la purezza delle forme e dei colori.

‘Pin–Device’ ha reso omaggio al Bauhaus e al suo connubio tra arte e tecnologia industriale (radice simile a quella del marchio) con opere che ne riprendono la purezza stilistica e l’impatto innovativo e rivoluzionario, quali sculture da muro (Red-Blue-Yellow, My Way che attualmente è in esposizione a Osaka) e anelli altamente innovativi, che si sviluppano in senso verticale e sono realizzati esclusivamente con taglio a laser di materiali propri del design (metalli non preziosi quali acciaio, acciaio a specchio, ferro, plexiglas colorato), sono indossabili come elementi singoli, ma anche assemblabili e intercambiabili grazie a una componibilità senza giunzioni (“less is more”, Ludwig Mies van der Rohe).

Il marchio è nato in Molise dalla fusione della tecnologia diagnostica US7510687 brevettata da Alessandra Mazzeo e della progettualità di Lucia Petracca applicata al design e all’arte.

