Pietrabbondante, affiora un nuovo tempio sannitico: gli scavi finanziati con le donazioni

Le ricerche hanno portato anche al recupero di oggetti e armi. Oggi la celebrazione di 60 di lavori presso il sito archeologico

PIETRABBONDANTE. Una scoperta importante e che amplia la raccolta di materiali e di informazioni dell’epoca sannitica. Nella zona archeologica di Pietrabbondante è stato scoperto un piccolo tempio ancora in costruzione, una struttura incompleta destinata alle funzioni religiose e amministrative della comunità insediata in alto Molise.

Diversi gli studenti e gli archeologi, provenienti da tutta Europa, che quest’estate si sono alternati nelle ricerche, grazie al supporto economico delle donazioni private giunte ad oltre 35mila euro. Insieme al nuovo edificio, sono state riportate alla luce anche armi in bronzo come punte di lancia e giavellotti, ma anche elmetti ed armamenti utili ai soldati.

Scoperte, ritrovamenti e ricerche che stimolano ancor di più l’interesse per un luogo affascinante, da sempre considerato centrale nella storia del popolo sannita. Pietrabbondante resta, quindi, un sito archeologico tutto da scoprire e che trova, soprattutto nella sensibilità di privati cittadini, quegli stimoli e i fondi necessari per continuare il lungo lavoro da portare avanti. Stamani alle 11 un incontro in Municipio per celebrare i 60 anni di scavi, iniziati appunto nel 1959: saranno presenti il professor Adriano La Regina, coordinatore dei lavori presso il sito di Pietrabbondante e le archeologhe Daniela Fardella e Palma D'Amico. A fare gli onori di casa, il sindaco Antonio. Di Pasquo.

