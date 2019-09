Miss Italia, inizia l’avventura. Due le aspiranti reginette elette in regione: nessuna è molisana

La storica kermesse che festeggia gli 80 anni da stasera su Rai Uno in diretta da Jesolo. Le concorrenti che rappresentano il Molise non hanno alcun legame con la regione: una è di Avezzano, l’altra di Formia

CAMPOBASSO. Il sogno comincia questa sera, su Rai Uno e in diretta da Jesolo, la rete ammiraglia che torna ad essere il palcoscenico dello storico concorso di bellezza.

Ottantesima edizione della kermesse più amata e 80 ragazze pronte a conquistare il titolo, e lo scettro, di Miss Italia 2019. Ma risale al 1946 il format che ha portato fortuna a nomi come Silvana Pampanini, Sofia Loren, Lucia Bosè e poi, negli anni più recenti, Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Valle, Anna Falchi, fino a Francesca Chillemi e Miriam Leone. E proprio una delle più celebri ex Miss nel mondo farà da madrina d’eccezione, Gina Lollobrigida, che, a 92 anni, è attesa come super ospite della serata. Alla conduzione è annunciato Alessandro Greco.

In quanto a presenze, i n testa c’è il Lazio, con otto Miss. Poi il Veneto, con sette ragazze in finale. Sei le finaliste di Lombardia e Sicilia, cinque per Piemonte, Valle d’Aosta, Campania e Puglia. Seguono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche con quattro, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna con tre. La Calabria ne ha due.

Stesso numero per le candidate che rappresentano la regione ma non hanno ‘sangue molisano’.

Christine Fegatilli, che porterà il numero 16: sebbene sia di Avezzano, ha conquistato il titolo di Miss Molise 2019. Ha 20 anni, è alta 1,71, ha occhi marroni e capelli castano scuri. Diplomata al Liceo delle Scienze Umane, vorrebbe diventare psicologa. Si esibisce nei locali e alle feste private e il sogno nel cassetto è diventare attrice.

Con il numero 36, Erica Filosa, Miss Eleganza Molise. Anche lei non è molisana: 23 anni di Formia, è alta 1.65, ha gli occhi marroni e i capelli castani; laureata in Scienze motorie, aspira a diventare un tecnico riabilitativo e intanto lavora come segretaria in uno studio medico. Grande sportiva, ha praticato danza classica, moderna, pallavolo, nuoto e discipline di spettacolo.

