Anche le mamme in passerella: una campobassana doc conquista la fascia

A Sulmona le preselezioni per l’edizione 2020 di ‘Miss Mamma Italiana’. La giuria ha premiato Valeria Marchionna, 41 anni, store manager nel capoluogo

CAMPOBASSO. Si chiama Valeria Marchionna, ha 41 anni ed è una store manager. La campobassana ha convinto la giuria che le ha concesso il ‘disco verde’ per le selezioni 2020 del concorso ‘Miss Mamma Italiana’

Mentre a Jesolo sfilavano le bellezze pseudo-nostrane – visto che le due reginette elette in Molise , con la ventesima regione, non avevano nulla a che vedere -, a Sulmona una campobassana doc si è imposta su decine di mamme, conquistando la fascia più ambita.

Di età compresa fra i 25 e i 45 anni, le mamme molisane e abruzzesi si sono date appuntamento in un locale di Sulmona: oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche, coinvolgendo anche mariti e figli.

