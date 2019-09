Targa premio per Pino Manocchio, il fotoreporter innamorato di Isernia

Primo riconoscimento per il giornalista, tra i protagonisti assoluti della riuscita del mega evento di piazza ‘Magnastoria’ con i suoi scatti e i suoi video di rara bellezza

ISERNIA. La grande bellezza di Isernia come non ve la racconta nessuno, nei suoi scatti, gli vale il primo, giusto riconoscimento pubblico. Visibilmente emozionato, con l’umiltà e la simpatia di sempre, è stato premiato per l’encomiabile lavoro svolto. Un lavoro di passione e di servizio gratuito per la città, che ama in modo viscerale, e per la quale è sempre in prima linea, con occhio attento e sguardo acuto come pochi. Premio – meritatissimo – per l’amico fotoreporter Pino Manocchio, che con la sua insperabile Reflex si è speso, anima e corpo, contribuendo alla divulgazione dell’evento Magnastoria del 6 settembre scorso, con foto e video promozionali che hanno registrato numeri da capogiro sui social, nell’ordine di migliaia e migliaia di like, visite e condivisioni da ogni parte d’Italia e non solo.

Di qui il tributo per gli sforzi compiuti da parte di Preistoris, il cartello culturale che ha ideato, con in testa Emilio Izzo, la tavolata dei record, semplicemente per ringraziare chi non si tira mai indietro quando c’è da promuovere Isernia e il Molise intero nelle proprie unicità. A Pino, nel pomeriggio di oggi, è stata donata una targa ricordo recante la scritta “All’amico e concittadino Pino Manocchio, riconoscendogli competenza, professionalità, passione e soprattutto amore per la città di Isernia” nel corso della conferenza stampa per fare il bilancio di chiusura della memorabile manifestazione.

A lui i complimenti da parte di tutta la redazione di isNews, che si onora da anni della sua preziosa collaborazione, con l’augurio che si tratti solo del primo di una lunga serie.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale