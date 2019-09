La città ‘invasa’ dai turisti per gli eventi clou del Settembre Isernino

Positivo fino a questo momento il bilancio della due giorni in corso nel capoluogo pentro. ‘Boom’ di presenze ieri sera centro storico per ‘Sapere Sapori’ e per il concerto di Simone Sala. Oggi due treni storici circoleranno lungo la tratta molisana della Transiberiana d’Italia e cresce l’attesa per l’esibizione di Ron



ISERNIA. Musica, rievocazioni storiche, promozione dei prodotti locali e turismo ferroviario. Sono gli ingredienti della due giorni iniziata ieri nel capoluogo pentro e che si concluderà questa sera con l’atteso concerto di Ron.

Il cartellone del ‘Settembre Isernino’ è entrato nel vivo e sono centinaia le presenze che si stanno registrando in città per gli eventi clou dell’edizione 2019.

Ieri sera il centro storico è stato preso d’assalto dai visitatori che hanno avuto l’occasione di conoscere e apprezzare le tipicità enogastronomiche locali grazie a ‘Sapere Sapori’, organizzata da Molisanissimo per un vero e proprio viaggio alla scoperta del gusto. Applausi anche per il concerto di Simone Sala, che si è esibito in piazza A. d’Isernia.

Un fine settimana molto particolare anche per quel che concerne il turismo ferroviario. Isernia rappresenta infatti il cuore di ‘Prossima fermata, Molise!”, l’iniziativa promossa da Le Rotaie e Ferrovie dello Stato e inserito nel cartellone di ‘Turismo è Cultura’.

Circa i 600 i viaggiatori che, a bordo di ben due treni storici, stanno percorrendo la Transiberiana d’Italia alla scoperta delle meraviglie e delle peculiarità che rendono unica l’area di confine tra Abruzzo e Molise.E per la prima volta dopo ben sette anni il convoglio farà tappa in queste ore anche a Campobasso.

Un mix di iniziative che, grazie alla collaborazione di tutti, testimonia come unire le forze si rivela sempre un’arma vincente per il rilancio e la promozione del territorio.

