A spasso tra i sapori tra i vicoli del borgo: due giorni di eventi con ‘Macchia DiVino’

Questa mattina la presentazione della 46esima mostra mercato che animerà il fine settimana. Spazio anche alla storia e alle tradizioni. In programma anche premi e concorsi

MACCHIA D’ISERNIA. Due giorni ricchi di eventi dedicati alla cultura enogastronomica a Macchia d’Isernia per celebrare il vino, prodotto che da sempre lega la sua storia a quelle del territorio comunale. Come ormai tradizione vuole torna l’appuntamento con ‘Macchia DiVino’, la 46esima mostra mercato del vino e dei sapori, che si terrà nel centro storico del paese sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sarà una ‘passeggiata’ tra i sapori, con un menù preparato grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi del Molise e abbinato a grandi vini del territorio regionale, con la consulenza dell’Associazione Italiana Sommelier Molise. Ma anche due giorni di premi, concorsi e storia con la sfilata in costume dei bambini, quella dei carri allegorici e il pranzo della tradizione della domenica.

L’evento è stato dal Comune di Macchia d’Isernia, con il patrocinio della Regione Molise, organizzato dalla Pro Loco Maccla, con la collaborazione dell’associazione culturale Origami, Macchia Domani for Pina, Macchia Blues, CIF regionale del Molise, Associazione Italiana Sommelier del Molise, Federazione Italiana Cuochi del Molise.

Questa mattina la due giorni è stata presentata in conferenza stampa, ospitata nella splendida cornice del Palazzo Baronale.

L’evento sarà naturalmente anche un’occasione per promuovere le tradizioni di Macchia d’Isernia. “L’idea – ha spiegato il sindaco Giovanni Martino – è quella di rimodulare una festa tradizionale e renderla più aderente ai nuovi stili di vita e alle esigenze delle persone che, in questo particolare momento storico, frequentano le manifestazioni. Il nostro obiettivo è quello di liberare la manifestazione dal cliché di sagra per trasformarla in un momento di confronto sullo stato dell’arte della vitivinicoltura molisana”.

“Fin dalla campagna elettorale – ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Michele Mariani – il nostro obiettivo è stato quello di unire il paese e tutte le forze presenti sul territorio. Questa festa sarà il risultato dell’importante gioco di squadra messo in campo. L’edizione di quest’anno – ha aggiunto – verterà sul un percorso enogastronomico, ma sarà dato spazio anche numerose altre iniziative”

“Gli ospiti – ha infatti spiegato il presidente della Pro Loco Adriano Nestola – troveranno innanzitutto una veste nuova della festa del vino. Nelle varie piazzette del borgo l’associazione cuochi del Molise preparerà pietanze per tutti. Naturalmente il protagonista sarà il vino delle varie cantine molisane. Presenti anche gli assaggiatori ufficiali dell’Ais che premieranno la migliore Tintilia Dop del Molise”.

IL PROGRAMMA.

Sabato 21 settembre

Al Castello Baronale

Si parte alle 11.30 di sabato 21 settembre con l’inizio del concorso “Ercole”, dedicato alla “migliore Tintilia del Molise” che verrà individuata da un panel di esperti dell’Ais. Alle 12.30 apre la mostra fotografica di Tito Santoro.

In Piazza Elena

Alle 16 ci sarà la sfilata dei bambini con il costume tipico e l’esibizione del gruppo folklorico “I Dragoni del Molise”. Dalle 17.00 la divertente sfilata dei carri allegorici dedicati al nettare degli dei.

Al Castello Baronale

Alle 17 si terrà la degustazione di Tintilia guidata da Carlo Pagano, pluripremiato sommelier dell’Ais Molise; alle 18 verrà presentato il progetto del premio “Ercole” che vedrà poi alle 19 la premiazione.

Nel Centro storico

Dalle 19.30 in un percorso che si snoderà in tutto il centro storico aprirà il tour enogastronomico, con una selezione di vini in abbinamento. Musica dal vivo in Piazzetta Lemme con i “10 July Acoustic Duo” e in Porta a Basso con “Les Garçons de Belleville”.

Domenica 22 settembre

In Piazza Elena

Alle 11.30 ci sarà la premiazione dei carri allegorici; dalle 12.30 si terrà il pranzo della tradizione. Musica dal vivo con “Ue Man!”, tributo a Pino Daniele.

