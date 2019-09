Nuova ondata di pensionamenti e sanità molisana a rischio: gli esperti si confrontano a Isernia

L’evento si terrà sabato 21 settembre, a partire dalle 9:00, presso la sede dell’Ordine dei medici. Interverrà Alberto Oliveti, presidente nazionale dell’Enpam



ISERNIA. Quali conseguenze avranno i prossimi pensionamenti su un sistema sanitario già a corto di personale? Cosa accadrà nei prossimi anni in una regione come il Molise, già in affanno per via del mancato sblocco del turnover?

Sono questi alcuni dei quesiti a che saranno affrontati a Isernia durante il convegno ‘Previdenza medica oggi: innovazioni, opzioni, prospettive per il Medico e l’Odontoiatra’. Organizzato dall'Ordine dei medici, l'incontro si terrà sabato 21 settembre, a partire dalle 9:00, presso la sala consiliare dell'Omceo, in via Pio La Torre.

Presiederà i lavori Alberto Oliveti, presidente nazionale dell'Enpam, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. Aprirà i lavori il presidente dell'Omceo di Isernia, Fernando Crudele. A seguire il presidente dell'Enpam parlerà di attualità e prospettive dell'ente previdenziale.

Subito dopo Franco Andreozzi ed Ernesto Del Sordo parleranno di ‘previdenza complementare’. Del Sordo si soffermerà anche sul Fondo Sanità, mentre Andreozzi darà una risposta anche a questa domanda: ‘Convengono ancora riscatto e allineamento?’.

Luigi Caccamo, infine, parlerà di ‘Assistenza integrata agli iscritti Enpam. I lavori si concluderanno con un confronto tra gli esperti e i partecipanti al convegno.

L'ingresso all'evento formativo è gratuito. Ai medici e agli odontoiatri saranno assegnati 5 crediti ECM.

