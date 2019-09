Continua il Settembre isernino: sabato 22 il concerto dei Malembe Evolution

In occasione della seconda edizione della Festa della Protezione civile, la band di musica popolare sudamericana si esibirà in piazza ‘A. D’Isernia’

ISERNIA. Proseguono gli appuntamenti del Settembre isernino. In occasione della seconda edizione della Festa della Protezione civile, prevista per questo weekend, il gruppo Malembe Evolution, sarà di scena il 22 settembre dalle ore 21:30 in Piazza A. d’Isernia, con un concerto di musica popolare sudamericana (musica delle Ande e afro-cubana) e latino-americana con brani di repertorio musicale tradizionali e popolari, eseguite ed arrangiate con gli strumenti originali delle Ande.

Non potranno mancare nel concerto i brani di musica latino-americana del tipo salsa, merengue, cha-cha-cha e le nuove novità musicali, al fine di coinvolgere il pubblico anche più giovane. Il gruppo nasce nel giugno del 1980, inizia la sua attività musicale ispirandosi alla ricerca delle melodie e dei ritmi del sudamerica. In occasione dei vari concerti dal vivo tenuti nella regione Molise, i Malembe riescono a conquistare un buon consenso popolare, e così danno il via a numerosi concerti che li porteranno in piazze di tutta italia. Il gruppo ha partecipato al sesto Festival della Canzone nel 1990 tenutosi a Campobasso, giungendo in finale e ricevendo il premio della Critica assegnato dall'emittente radiofonica a diffusione nazionale Rete 105 Network. Sempre nel '90 i Malembe incidono il primo album dal titolo 'Hasta Cuando' composto da brani di propria ispirazione ed altri di grandi successi internazionali. Poi, nel 2003 presentano il disco 'Tiempo Nuevo' che racchiude 10 brani con nuove sonorità fondendosi con gli strumenti e i suoni tipici delle Ande, ristampato nel 2005 su proposta della casa editrice Ecosound. Nel 2016 pur mantenendo radici sudamericane decidono di esplorare nuove sonorità folk rock, iniziando così a proporre evoluzioni del proprio repertorio sempre più ricco di contaminazioni di varie etnie, da qui il nome MalembEvolution.

Il gruppo musicale è composto da:

Adriano Scavo (direttore musicale): flauti, sikus, charango e voce

Celestino Corrado: basso, chitarra e voce

Roberto Bucci: percussioni, sikus e voce

Paolo Principe: chitarra classica ed elettrica e voce

Giacomo Bucci: pianoforte, tastiera e percussioni

Giuseppe Bucci: batteria e percussioni

Nica Macera: cantante solista

