Settembre isernino, continuano i convegni: presentato il volume ‘Cronache di Isernia di fine secolo XIX’

Il convegno per il libro curato da Davide Monaco, si colloca nel programma degli eventi che ripercorrono la storia della città, in particolare quelli degli ultimi anni dell’Ottocento. GUARDA IL SERVIZIO di Pietro Ranieri e LE FOTO DI PINO MANOCCHIO

ISERNIA. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo san Francesco, è stato presentato il volume "Cronache d'Isernia di fine secolo XIX", curato da Davide Monaco, in quello che è stato un vero e proprio convegno sulla nascita della società industriale nel capoluogo pentro. L’arrivo della ferrovia, la costruzione del ponte ‘Cardarelli’, l’acquedotto: una serie di opere pubbliche che trasformarono la città facendola uscire dalla sua vocazione agricola per consegnarla alla modernità.

Oltre all'autore, sono intervenuti il sindaco Giacomo d'Apollonio e il dottor Giuseppe Laurelli, che hanno raccontato alcuni aneddoti di cronaca presenti nel libro - in particolare, il sindaco ha raccontato la storia del suo omonimo del tempo, morto nel 1914, figlio di tale Vincenzo d’Apollonio e anch’egli amministratore della città; l'assessore comunale alla cultura Eugenio Kniahynicki, che ha spiegato come questo evento si collochi alla perfezione nel programma del Settembre isernino; il giornalista Enzo Cimino e l'architetto Massimo Sterpetti, a rappresentare i rispettivi ordini professionali per i quali l’evento ha avuto valenza formativa; l'esperto di storia delle ferrovie e presidente dell’associazione ‘LeRotaie’ Fabrizio Minichetti e il direttore della biblioteca comunale ‘M. Romano’ Gabriele Venditti. Ha moderato la professoressa Ida Di Ianni.

FOTO DI PINO MANOCCHIO



Pietro Ranieri

