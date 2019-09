Giornate Europee del Patrimonio, ricco il calendario degli eventi anche in Molise

Sotto lo slogan: “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”, appuntamento con la cultura nei giorni 21-22 settembre

CAMPOBASSO/ISERNIA. Di scena, nel fine settimana, le celebrazioni delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019) con tema “Un due tre… Arte! – Cultura e intrattenimento”.

Nei musei e luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari per le aperture diurne, saranno organizzate iniziative speciali con un ricco calendario di visite guidate, convegni, mostre, concerti e aperture straordinarie.

Un’occasione anche per visitare i monumenti e le aree archeologiche presenti nel territorio regionale.

Inoltre, - comunicano dal Polo Museale del Molise - sabato 21 settembre sono previste aperture serali di tre ore, con biglietto di ingresso al costo simbolico di 1,00 euro; i musei in consegna al Polo - eccetto il Castello di Civitacampomarano, il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno e il Santuario italico di Pietrabbondante – prolungheranno l’orario di apertura di tre ore anche nella serata di domenica 22 settembre, con ingresso ridotto. All’edizione delle GEP 2019, per rafforzare lo stretto legame con il territorio e l’identità culturale, partecipano anche molti luoghi della cultura non statali.

Per i dettagli delle iniziative programmate consultare il sito: http:// www.beniculturali.it/GEP2019

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale