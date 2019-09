‘Macchia DiVino’, successo per la 46esima edizione della mostra-mercato

Tante le novità di quest’anno, a partire dal premio enologico ‘Ercole’ vinto dall’azienda ‘Tenimenti Grieco’. GUARDA IL SERVIZIO

MACCHIA D’ISERNIA. Due giorni ricchi di eventi dedicati all’enogastronomia a Macchia d’Isernia per celebrare tra tradizione e cultura uno dei prodotti locali per eccellenza, il vino, che da sempre lega la sua storia a quelle del territorio comunale. Un’edizione coronata da un grande successo quella del 21 e 22 settembre di ‘Macchia DiVino’, la 46esima mostra mercato del vino e dei sapori, tenutasi tra le vie dello splendido centro storico del piccolo borgo molisano.

Una ‘passeggiata’ tra i sapori, con un menù preparato grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi del Molise e abbinato a grandi vini del territorio regionale, con la consulenza dell’Associazione Italiana Sommelier Molise. Ma anche due giorni di premi, concorsi e storia con la sfilata in costume dei bambini, quella dei carri allegorici e il pranzo della tradizione della domenica.

Tra le novità di quest’anno la prima edizione del premio enologico ‘Ercole’, così nominato in onore della statuetta di epoca sannita rinvenuta nel territorio del comune e raffigurante, per l’appunto, un Ercole armato. A portarsi a casa l’ambita effige in bronzo l’azienda ‘Tenimenti Grieco’ di Portocannone, la cui Tintilia 200 metri ha prevalso sugli altri concorrenti dopo l’attenta selezione della giuria di sommelier. Il premio è stato ritirato dall’enologa Maria Concetta Raimondo.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Macchia d’Isernia, con il patrocinio della Regione Molise, organizzato dalla Pro Loco Maccla, con la collaborazione dell’associazione culturale Origami, Macchia Domani for Pina, Macchia Blues, CIF regionale del Molise, Associazione Italiana Sommelier del Molise, Federazione Italiana Cuochi del Molise.

Pietro Ranieri

