Successo per il convegno ‘Non dimenticate chi siamo!’

'La libertà per la bellezza, è la stessa Bellezza che salverà il mondo': approda a Isernia ‘Il bello che avanza siamo noi’

ISERNIA. Un ponte tra la società civile e il mondo delle istituzioni e della politica. Questa la finalità dell’associazione ‘Il bello che avanza siamo noi’. Una realtà che si è concretizzata in Lombardia e che ora è approdata anche a Isernia: sabato 21 settembre si è tenuto, infatti, il convegno tematico ‘Non dimenticate chi siamo! - La libertà per la bellezza, è la stessa Bellezza che salverà il mondo’, in piazza Celestino V.

Presentato a Palazzo San Francesco qualche giorno fa, il sodalizio ha lo scopo di creare un ponte tra la società civile e le istituzioni, nell’interesse della comunità, in campo sanitario, sociale e culturale, e di dare luogo a progetti che possano riguardare le problematiche della società. Il progetto è partito da Milano, per giungere in Molise ed estendersi a Basilicata, Calabria e Umbria.

All’evento di sabato pomeriggio, davanti a un pubblico interessato e numeroso, erano presenti tutte le delegazioni e il procuratore Carlo Fucci. La serata si è conclusa con l'intervento dell’onorevole Luca Toccalini, vice Presidente dell’associazione.

Pietro Ranieri

