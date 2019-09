Unimol, oggi e domani i convegni di ‘Cittadinanze’ per il Festival di Scienze politiche

Dalle ore 17 alle 21 in corso Vittorio Emanuele, al centro di Campobasso

CAMPOBASSO. ‘Cittadinanze’ è il tema della prima edizione del Festival di Scienze Politiche, organizzato dall’Università degli Studi del Molise, nell’ambito del Piano di orientamento e tutorato Gps-Uni.

Una due giorni esterna, il 25 e 26 settembre, nel mezzo del dinamismo e della vitalità cittadina: nei pressi del bar Brisotti lungo corso Vittorio Emanuele, nel centro di Campobasso, dove, nel corso di quattro diverse tavole rotonde, i docenti dei corsi di laurea della filiera di Scienze politiche presenteranno alcuni risultati delle loro ricerche, dialogando tra loro e con ospiti esterni sui differenti livelli (regionale, nazionale, europeo, globale) in cui sono oggi dislocate e articolate le molteplici dimensioni della cittadinanza.

In particolare si declineranno tematiche di ampio respiro, ma con un denominatore comune e nodale. Si spazierà infatti da ‘Cittadinanza, autonomia e regioni: la secessione dei ricchi?’ a ‘Cittadinanza europea e cittadinanza globale’; per poi discutere su ‘Cittadinanza e democrazia digital’e e approfondire il concetto di ‘Cittadinanza, memorie e identità’ per concludere con ‘Cittadinanza e lavoro’.

Ospite d’eccezione della prima giornata di mercoledì 25 settembre Gianfranco Viesti, Professore ordinario di Economia applicata all’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. Sono invitati tutti: esponenti del tessuto territoriale, culturale, istituzionale, socio- economico, giovani, diplomati, aspiranti matricole, studenti, laureati e famiglie.

La filiera didattica di Scienze politiche di UniMol costituisce un alveo di studi unitario, inquadrato in una prospettiva europea, finalizzato alle sfere della politica e dell’amministrazione e sempre più orientato a favorire e offrire nuove opportunità nei sistemi economico – politici e sociali contemporanei e nella complessità delle rispettive dinamiche. Ma si caratterizza anche di un sapere in grado di sviluppare abilità e capacità per operare nel pubblico e nel privato, nelle amministrazioni governative, politico- giuridiche, nelle imprese e nelle diverse organizzazioni. In tale contesto si inserisce appunto ‘Cittadinanze’.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale