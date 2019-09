Come trovare fondi per la tua idea imprenditoriale, a Campobasso l’incontro con Luca Liparulo

L’evento, organizzato da Startup Grind, si terrà sabato mattina a partire dalle 9:30 al Csfo in via Campania 15

CAMPOBASSO. Un evento dedicato a chiunque abbia un’idea imprenditoriale da sviluppare e voglia intraprendere i primi passi per costruirla. A Campobasso arriva Luca Liparulo, giovane imprenditore che a Roma ha dato vita alla sturtup Manet Mobile. Con lui tutti gli iscritti all’evento approfondiranno tematiche inerenti alla ricerca dei fondi necessari per strutturare il proprio modello di business.

Ad organizzare l’incontro è Startup Grind, la più grande startup community globale in partenrship con Google for Startups, che attraverso eventi, meeting, workshop e conferenze mira ad educare, ispirare e connettere imprenditori ed innovatori di tutto il mondo. A Campobasso l’obiettivo sarà anche quello di diffondere la cultura imprenditoriale e stimolare specialmente la componente più giovane della regione.

Manet è una startup nata a Roma all’interno dell’acceleratore Luiss Enlabs da un progetto ideato e realizzato da cinque giovani imprenditori Marco Barbato, Antonio Calia, Marco Maisto, Luca Liparulo e Andrea Proietti. Ha sviluppato una soluzione digitale basata su una tecnologia innovativa in grado di accrescere i profitti degli operatori turistici e migliorare l’esperienza di viaggio dei turisti.

Dopo il primo contratto nel 2017, arriva la partnership con Vodafone e Samsung, grazie ai quali Manet compie un notevole salto di qualità nel prodotto e nell'offerta. Con un importante round di investimento nel 2018, l’attività è stata estesa ad alcuni paesi stranieri (Spagna, Grecia). Manet ha raccolto complessivamente € 1.8M grazie a LVentureGroup e alcuni membri di Angel Partner Group (APG).

Luca Liparulo è COO e Co-Founder di Manet Mobile. É responsabile del coordinamento e dell’ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali di Manet, oltre che della gestione della distribuzione del servizio ai clienti. Ha ricevuto il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione e della Comunicazione nel 2015 presso l’Universitá di Roma “La Sapienza” (con una tesi dal titolo “Fuzzy pattern recognition for modeling complex systems in real contexts”) e la laurea Magistrale in Ingegneria delle Comunicazioni presso la stessa Universitá nel 2011. Da novembre 2014 a ottobre 2016 è stato assegnista di ricerca, presso la stessa universitá.

Il programma dell’evento, che si terrà nella struttura del Csfo in via Campania, 15, vede alle ore 9:30 registrazione e Networking. Alle ore 10:00 spazio al Firesidechat Time, mentre alle 12:00 Networking & Business Aperitif. Il biglietto ha il costo di 10 euro mentre per gli universitari il costo è di 5 euro. Il tagliando si può acquistare al momento della registrazione.

