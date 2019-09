Editoria e storia del giornalismo molisano: il volume dello storico Gian Battista Faralli

L’evento di presentazione promosso da Odg Molise e Iresmo, in occasione del seminario formativo per giornalisti. Approfondito nell’occasione il tema della crisi del settore. GUARDA LA FOTOGALLERY DI PINO MANOCCHIO

VENAFRO. Un contributo alla cultura. La storia della stampa molisana dall’Ottocento ad oggi, frutto di un minuzioso lavoro di ricerca, è stata racchiusa nel volume dello storico Gian Battista Faralli (con il contributo di Giovanni Lubrano, ndr) ed è stata così ‘scoperta’ ed analizzata nel corso del seminario di aggiornamento per giornalisti, promosso dall’Odg Molise con l’Iresmo, andato in scena ieri, presso la palazzina Liberty di Venafro, alla presenza, sul fronte istituzionale, del sindaco Alfredo Ricci e dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno.

Un momento di approfondimento sull’evoluzione dell’informazione, con focus sui quotidiani locali. E l’occasione per dare nuova linfa alla collaborazione tra Ordine dei giornalisti e università, come sottolineato dal docente e relatore del convegno Giuseppe Pardini.

Nella circostanza si è fatto poi riferimento alla delicata situazione dell’editoria locale, con la presidente dell’Ordine Pina Petta e il consigliere nazionale Vincenzo Cimino che, nell’esprimere costernazione per l’imminente chiusura di un quotidiano e per tutte le altre criticità del comparto, hanno voluto incoraggiare i presenti e la categoria ad un maggiore spirito di iniziativa, inneggiando altresì alla voglia di leggere, di acquistare i giornali nelle edicole per contribuire alla loro sopravvivenza.

Un incontro intenso e partecipato.



