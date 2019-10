Nasce Arci Molise, a Campobasso la conferenza di presentazione

Il comitato territoriale nasce per essere il punto di riferimento dei circoli esistenti in regione

CAMPOBASSO. Per la prima volta dal 1957 - anno di fondazione dell’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana - il Molise avrà il proprio comitato territoriale. La presentazione ci sarà giovedì 3 ottobre alle 18.00 nei locali della Casa del Popolo di Campobasso, in via Gioberti n.20, dove Arci Molise avrà la propria sede.

Il comitato territoriale nasce per essere il punto di riferimento dei circoli esistenti in regione, avrà una funzione di coordinamento per gli stessi e si pone come obiettivo principale la crescita sul territorio delle associazioni di promozione sociale.

Il presidente di Arci Molise sarà Andrea Zita, campobassano, fondatore del circolo Arci Brickout che fino al 2017 ha ospitato importanti eventi musicali e culturali del capoluogo: “L’Arci è la più grande associazione italiana di promozione sociale con circa un milione di soci e socie in tutta Italia. Il Molise ha finalmente la possibilità di essere un territorio autonomo nel coordinamento dei circoli, delle associazioni locali e delle attività da implementare. Sarà un bel laboratorio di idee, utile per fare rete e per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali”

Con lui, giovedì 3 ottobre, ci saranno Filippo Sestito, responsabile nazionale Arci sviluppo associativo al Sud, Valerio Antonio Tiberio, presidente Arci Abruzzo e Filomena Caranci, isernina, consigliera nazionale Arci.

