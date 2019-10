Simpatica ed esuberante: Sara Bucci conquista il pubblico di ‘Uomini e donne’

La giovane venafrana è tra le protagoniste della nuova stagione del noto di programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5



VENAFRO. Dopo Sara Affi Fella, un’altra giovane venafrana protagonista di ‘Uomini e donne’, il noto programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Ha già conquistato l’attenzione del pubblico Sara Bucci, la 21enne che, nel 2017, conquistò il titolo di Miss Italia Molise.

“Esuberante e chiacchierona: ecco chi è Sara Bucci, corteggiatrice dell’edizione 2019 del trono classico di Uomini e Donne - scrive di lei ‘Donnaglamur’ -. La giovanissima biondina tutto pepe, molisana di nascita, è riuscita a catturare l’attenzione del tronista Giulio Raselli il quale è rimasto affascinato subito dal suo carattere spavaldo. In realtà, nello studio di Uomini e Donne,

Sara si è dimostrata una corteggiatrice simpatica, tanto da aver attirato le attenzioni anche del pubblico a casa. Chi è Sara Bucci? Classe 1998, Sara Bucci è nata a Venafro, in Molise, il 2 febbraio sotto il segno dell’Acquario. Fin da piccola, Sara, ha sempre avuto il pallino del mondo dello spettacolo. Prima di entrare a far parte del cast di corteggiatrici per l’edizione 2019 di Uomini e Donne, la Bucci ha tentato altre strade per entrare a far parte del mondo dello spettacolo”.

