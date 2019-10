Famiglie al museo, domenica 13 ottobre la giornata nazionale

Aperte le prenotazioni. Esperimenti, osservazioni da fare, giochi scientifici e tante altre attività alla scoperta del mondo che ci circonda



PESCHE Una giornata per stupirsi, per stare con i propri familiari, in cui sperimentare e divertirsi a stretto contatto con il mondo scientifico. Sarà tutto questo la Giornata nazionale “FAMU, Famiglie al Museo 2019”, organizzata per domenica 13 ottobre presso il Museo delle Scienze Naturali del Molise negli spazi del Dipartimento di Bioscienze e Territorio nella sede universitaria di Pesche. Esperimenti, osservazioni da fare, giochi scientifici e tante altre attività alla scoperta del mondo che ci circonda.

I piccoli scopriranno come parlano gli animali, come nascono le montagne, come si aiutano tra di loro le piante e impareranno tanti altri segreti del bosco e dei suoi abitanti. L’università che diventa un parco giochi della scienza e della conoscenza, per accogliere bambini da 3 a 13 anni e i loro accompagnatori.

Per partecipare bisogna prenotarsi via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando nome ed età dei bambini, nominativi di chi accompagna e turno in cui si vuole partecipare (9:30-10:55 o 11:05-12:30). I posti sono disponibili fino ad esaurimento. Per info 3332405386

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale