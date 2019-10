Biodiversità, il primo Civic Hack del Molise all’Istituto Pertini

Pagina 1 di 2

Al via domani la tre giorni di eventi formativi finalizzati a diffondere la cultura di un futuro sostenibile per la nostra regione



CAMPOBASSO. Parte domani la tre giorni del primo Hackathon civico delle scuole della regione Molise dedicato alla Biodiversità ed al Turismo sostenibile: “Civic Hack regionale del Molise - BIOSPHERE HACK”.

Si tratta di un evento formativo finanziato e promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’azione #19 del Piano Nazionale Scuola Digitale, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Molise e del Comune di Isernia e la collaborazione del Museo Paleolitico di Isernia, della Riserva MAB di Montedimezzo e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia.



L’Istituto Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso è stato individuato come scuola capofila per l’organizzazione, la gestione e la presentazione dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di 20 delegazioni di istituti secondari di secondo grado di tutta la regione con più di 80 studenti i quali affronteranno sfide reali basate sulla metodologia innovativa degli hackathon aventi ad oggetto tematiche dell’Agenda 2030 con particolare riferimento alla biodiversità e al turismo sostenibile.

Saranno tre giorni di lavoro, dal 13 ottobre (alle ore 14.30) al 15 ottobre 2019 (alle 13.00), in cui i ragazzi, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavoreranno insieme nel magnifico scenario ricco di incantevoli scorci naturali della Riserva MaB di Montedimezzo e nel Museo nazionale del paleolitico di Isernia, una struttura unica nel suo genere che contiene dei veri tesori del passato.



Obiettivo del percorso formativo-competitivo sarà quello di contribuire alla crescita e al futuro sostenibile della nostra regione, ponendo l’accento sull’importanza delle aree protette, della loro fruizione e del turismo delle aree interne in un’ottica di sostenibilità.