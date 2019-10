Teatro: a Ferrazzano la quarta edizione del Loto Link Fest

La nuova rassegna verrà presentata Campobasso, nelle sale del Palazzo Gil, il prossimo martedì 22 ottobre

FERRAZZANO. È conosciuto anche come il teatro più piccolo d’Italia, il Teatro del Loto di Ferazzano (Cb) riapre il sipario con la quarta edizione del Loto Link Fest. La rassegna, organizzata dalla cooperativa Teatrimolisani, verrà presentata martedì 22 ottobre al Palazzo Gil di Campobasso.

Una kermesse multidisciplinare, che spesso ha proposto nuovi linguaggi. Ad accogliere gli spettatori una struttura ristrutturata e rinnovata anche negli esterni. “Siamo sicuri – dicono dalla cooperativa – che il Molise potrà vantare un Teatro sempre più unico, che diverrà un valore aggiunto estetico e riqualificherà ancor più il già bel centro storico di Ferrazzano. Un Teatro che sempre più è un Locus animae e che tanto è stato in grado di fare e dare per la crescita della nostra Regione e del suo territorio in quasi quindici anni d’attività, ricevendo sempre grande stima e affetto. Perché il Loto – concludono - non vuol essere solo il più bel piccolo Teatro d’Italia ma, perché no, il più bel piccolo Teatro del Mondo”

