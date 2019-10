I colori dell’alto Molise, a Capracotta il workshop sulla fotografia

Al via l’evento ‘Foliage’, promosso da Turismo e Cultura, organizzato dal Giardino della flora appenninica



CAPRACOTTA. È stato reso il pubblico il programma degli eventi organizzati dal Giardino della Flora Appenninica di Capracotta in relazione all’iniziativa denominata Foliage: i colori dell’alto Molise, inserita nel programma della Regione Molise Turismo è Cultura.

Il programma prevede una residenza per fotografi del paesaggio nel periodo autunnale, ospitati presso la foresteria del Giardino. Due workshop tecnici dedicati alle tecniche di ripresa e di postproduzione delle immagini. Una mostra finale presso la Galleria Gino Marotta dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso. L’evento è a cura di Carmen Giancola (Curatrice del Giardino) e di Damiano Santillo.

In tale contesto, nella mattinata di domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, presso la sede del Giardino (Capracotta - SP 84 dir, strada provinciale per Prato Gentile), si svolgerà un workshop che guiderà i partecipanti alla costruzione di modelli digitali 3D a partire dalle immagini scattate con il proprio cellulare. Il workshop sarà tenuto dall’ing. Federico Capriuoli (Università degli Studi di Pisa), esperto in fotogrammetria aerea e terrestre.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale