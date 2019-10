Convivere con l’orso bruno marsicano, a Carovilli l’incontro con la comunità locale

Domani, domenica 20 ottobre, l’evento organizzato da associazioni e Regione Molise per informare i cittadini sulle caratteristiche dell’animale

CAROVILLI. La presenza dell’orso bruno marsicano in Alto Molise non deve spaventare, né preoccupare. Anzi, è un fenomeno estremamente positivo, soprattutto dal punto di vista ecologico. Per informare correttamente le comunità locali sulle caratteristiche di questo animale, unico e protetto a livello nazionale e internazionale, e sulle buone pratiche di convivenza.

Salviamo l’Orso, insieme a Rewilding Apennines, Intramontes, la Regione Molise e con la partecipazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha organizzato un’iniziativa di divulgazione per tutti i cittadini.L’evento si terrà domani, domenica 20 ottobre alle ore 18:00, a Carovilli (IS), presso la sede della Società Operaia e ospiti della Pro Loco “Monte Ferrante”.

