Festival del cinema di Roma, Giorgio Careccia in concorso con ‘Il ladro di giorni’

Campobassano doc, l’attore è nel cast del film che vede protagonista Riccardo Scamarcio. Ieri il ‘red carpet’ e la presentazione della pellicola



CAMPOBASSO. Anche il Molise al ‘Festival del cinema’ di Roma. Il merito è di Giorgio Careccia, campobassano doc, nel cast del film ‘Il ladro di giorni’, tra le tre pellicole italiane in concorso.

Ieri il ‘red carpet’ per Careccia, che ha solcato la passerella prima di partecipare alla presentazione del film, diretto da Guido Lombardi e interpretato da Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e dal giovanissimo Augusto Zazzaro. Un racconto on the road, la storia di un padre che dopo sette anni di carcere torna dal figlio, che vive in Trentino con gli zii, per trascorrere alcuni giorni con lui.

Nel film Careccia ha un ruolo importante. Un ritorno al grande cinema per l’attore molisano, interprete tra l’altro di ‘Io non ho paura’ di Gabriele Salvatores, ‘Non ti muovere’ di Sergio Castellitto, ‘Le quattro porte del deserto’ di Antonello Padovano e ‘Romanzo Criminale’ di Michele Placido.

Per lui anche progetti teatrali in corso di realizzazione e un cameo nella fiction di Rai 1 ‘Imma Tataranni-Sostituto procuratore’. Oltre a un nuovo film, ‘L’ultimo paradiso’, per il quale in questi giorni stanno iniziando le riprese, prodotto e interpretato ancora da Riccardo Scamarcio.

