In Cile si manifesta a tempo di techno: il video con ‘Caronte’ di Vincenzo Pizzi è virale

Sfonda il muro del milione di visualizzazioni il post che mostra i giovani cileni scesi in piazza per protestare pacificamente con una musica che viene anche dal Molise: è del producer mirandese il pezzo in sottofondo. GUARDA IL VIDEO

MIRANDA/CILE. “È successo qualcosa di incredibile. Questa mattina mi sono svegliato con messaggi piuttosto insoliti che mi segnalavano questo video. Siamo in Cile. Le persone scendono in piazza per rivendicare i loro diritti. Siamo nel pieno della protesta contro la disuguaglianza tra le classi sociali, il carovita e la mancanza di risorse. Questa manifestazione pacifica si è trasformata in una grande festa a suon di techno, e lo spezzone che sentite e che sta facendo il giro del mondo è il mio brano ‘Caronte’. Sono emozionato e onorato nel vedere un popolo così distante da me, saltare e urlare, per i suoi diritti, sopra una mia produzione. Massimo rispetto, massima stima per questo popolo”.

Con questo post su Facebook il producer e sound designer di Miranda Vincenzo Pizzi, classe 1993, fondatore della label techno-electronic Pyteca, ha voluto ringraziare i manifestanti cileni che stanno scendendo in piazza pacificamente a ritmo di una musica che viene anche dal Molise. Il video, diventato virale, ha superato il milione di visualizzazioni, con oltre 65mila condivisioni e quasi 5mila commenti.

Pietro Ranieri

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale