La musica come arma contro la violenza sulle donne: il videoclip della band delle forze dell’ordine

Patrocinato dall’assessorato alla Cultura della Regione Molise, è stato realizzato dal gruppo Molotov Cocktail formato da Paolo Izzi e Sobrino Coppetelli

CAMPOBASSO. Una canzone per sensibilizzare i più giovani, e non solo, alla cultura del rispetto verso la donna e alla denuncia contro la violenza di genere. Nella sede regionale dell’assessorato alla Cultura, che ha patrocinato l’evento, è stata presentato ‘Neanche una in più’, l’ultimo inedito dei Molotov Cocktail, gruppo rock che vede alla chitarra Paolo Izzi, ispettore della Digos di Isernia, e il cantante Sobrino Coppetelli, carabiniere della compagnia di Agnone.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A PAOLO IZZI

“Si tratta di una canzone – ha spiegato l’assessore Vincenzo Cotugno – che vuole diffondere la cultura della lotta contro la volenza sulle donne. Una cultura che manca a chi si macchia di questo terribile reato e che favorisce il valore del rispetto verso l’altro. Il Consiglio regionale, a tal proposito, si è dotato di una norma a firma di Paola Matteo per i reati di stalking e ricatti a sfondo sessuale, mentre la quarta commissione è al lavoro per un testo normativo contro ogni discriminazione e a favore dell’uguaglianza dei sessi”.

“Soltanto con la cultura del rispetto riusciremo a debellare questo crimine – ha poi sottolineato Coppetelli – il rispetto è alla base di tutto. Le leggi, purtroppo, arrivano dopo, cioè quando accade il fatto, invece la cultura è un qualcosa che deve essere insegnato già ai bambini e alle bambine. Nella nostra società non deve esistere più l’idea del possesso di una donna, che sia essa una sorella, una fidanzata, una moglie. Il messaggio che vogliamo diffondere con la nostra canzone è quello di educare fin da subito alla non violenza e anche alla denuncia”.

