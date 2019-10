‘Per amore del mio popolo – Un Paese senza memoria è un Paese senza Storia’: il convegno a Isernia

L’appuntamento è per il 30 ottobre presso l’Aula magna di via Mazzini. All’incontro parteciperanno gli studenti della provincia di Isernia

ISERNIA. Il 30 ottobre a partire dalle ore 9.30 a Isernia, presso l’Aula Magna di Via Mazzini (nei pressi della Cattedrale), si terrà il Convegno ‘Per amore del mio popolo – Un Paese senza memoria è un Paese senza Storia’.

Organizzato dal comitato ‘Paolo Balestrazzi Lotta alla Neurofibromatosi e a tutte le malattie rare’, presieduto dal cavalier Palmina Giannini, e dall’associazione culturale ‘ICare’ il cui presidente, Paolo De Chiara, sarà anche moderatore del convegno, l’evento vedrà quale ospite d’eccezione, nella qualità di relatore, don Maurizio Patriciello.

L’ormai famoso parroco noto a tutti per le battaglie, in prima linea, nella lotta alla tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali inquinanti e radioattive, sarà ad Isernia per parlare di legalità e democrazia. Giannini, che tanto si è spesa nella sua vita per una lotta alle malattie rare che le è valsa il titolo di Cavaliere della Repubblica, e De Chiara – giornalista, scrittore e autore, tra gli altri, del libro ‘Il Veleno del Molise’, ne coadiuveranno e arricchiranno l’intervento.

All’incontro parteciperanno gli studenti della provincia di Isernia.

