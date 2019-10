Isernia ospita per la prima volta il ‘Brain’, gara di logica del Mensa Italia

La competizione si terrà il 23 novembre presso la Sala consiliare di palazzo San Francesco. Non era mai stata tenuta in Molise nelle 26 precedenti edizioni. Ricchi premi e onori per i vincitori

ISERNIA. Come ogni anno novembre è un mese importante per il Mensa, l’associazione internazionale di cui possono essere membri le persone che abbiano raggiunto o superato il 98° percentile della popolazione in un test d’intelligenza specifico, che proprio in questo periodo tiene le gare di logica ‘Brain’ per ‘sfidare’ simpaticamente i propri soci – ma anche chiunque volesse provare a mettersi in gioco – a colpi di enigmi. In particolar modo lo sarà anche per la storia dell’associazione legata al Molise: per la prima volta in 27 edizioni, infatti, anche Isernia ospiterà una tappa di questa competizione grazie anche alla messa a disposizione da parte dell'amministrazione comunale. Come di consueto, la gara consisterà in una serie di enigmi da risolvere: saranno previste due diverse classifiche, riservate rispettivamente a soci e non soci; i primi classificati di entrambe le categorie riceveranno dei premi. In particolare i primi dieci non soci e i primi tre soci riceveranno un attestato e un anno di quota Mensa. Inoltre i primi tre non soci si aggiudicheranno un buono Amazon del valore di 200€, 100€ e 50€. A tutti i concorrenti sarà inviato il risultato e la posizione in classifica con una mail privata.

La gara si terrà il 23 novembre alle 10:30 presso la Sala consiliare di palazzo San Francesco, e per maggiori informazioni è possibile contattare il Mensa agli indirizzi email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L’iscrizione alla gara è gratuita per i soci, mentre per gli esterni la partecipazione è subordinata allo svolgimento del test di ingresso dell’associazione, al costo di 10€.

'Mensa' è la parola latina per ‘tavola’, intesa nel senso di una ‘tavola rotonda’, intorno alla quale nessuno prevale sugli altri. L’idea di creare un’associazione composta da persone con un elevato quoziente intellettivo fu suggerita da più parti fin dal 1940, periodo in cui venivano prodotti i primi test psicoattitudinali; si giunse così al 1 ottobre 1946 quando a Oxford l’avvocato inglese Lancelot L. Ware e l’australiano Roland Berril fondarono il Mensa. La principale finalità indicata dai Fondatori dell’Associazione, che intendeva proporsi con un respiro mondiale, fu sintetizzata in: “Scoprire, incoraggiare e promuovere l’intelligenza umana a beneficio dell’Umanità; senza fini politici né ideologico-religiosi, né di lucro e senza distinzioni di razza, sesso e ceto di provenienza”. A quasi 40 anni dalla fondazione del Mensa si tiene a Roma un incontro fra un gruppo di Soci italiani del Mensa Internazionale, che danno vita al Mensa Italia. Tra questi Menotti Cossu, Enrico Mariani, Donato Bramanti, Renato Zaccaria e Carlo Degli Esposti (deceduto nel 2000) fondano, con atto costitutivo del 29 giugno 1983, l’Associazione italiana e ne diventano, insieme a Tilde Marinetti, Francesco Pinto e Guido Sabbatini, il primo consiglio direttivo.

Il Mensa non ha fini politici, ideologici o religiosi, non è affiliato ad altre organizzazioni, non ha alcun fine corporativo né di lucro, né fa discriminazioni di razza, classe, cultura o sesso. Ad oggi il Mensa è un’associazione internazionale presente in oltre 100 nazioni, con circa 120.000 aderenti di ogni età e professione: uomini d’affari, impiegati, medici, editori, giornalisti, operai, agricoltori, casalinghe, avvocati, politici, militari, scienziati, studenti, insegnanti. Tra i Presidenti del Mensa c’è stato uno dei più grandi architetti del nostro tempo, Richard Buckminster Fuller, e come Vice Presidente il famoso scienziato e scrittore lsaac Asimov. Il notissimo inventore e costruttore di microcomputer Sir Clive Sinclair è stato Presidente del Mensa britannico. Fra gli altri membri famosi, ricordiamo Donald E. Petersen, ex Presidente della Ford Motor Company, il generale Norman Schwarzkopf, protagonista della guerra del Golfo, l’economista Sir Madsen Pirie, direttore dell’Adam Smith Institute e Presidente del Mensa Scozzese, lo scrittore di gialli Leslie Charteris, creatore di “Simon Templar”, l’attrice Geena Davis.

Pietro Ranieri

