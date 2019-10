Biodiversità e aree interne: esperti a confronto per il ‘compleanno’ del Giardino della Flora Appenninica

Il sindaco di Capracotta Paglione: “Abbiamo celebrato degnamente uno dei nostri fiori all’occhiello. Da qui partono nuove sfide. Bene la proposta di legge regionale sulla tutela, valorizzazione e conservazione della diversità vegetale”

CAPRACOTTA. E’ stato un fine settimana di festa e di riflessione sui temi della sostenibilità e della conservazione a Capracotta, dove è stato celebrato il 55esimo anniversario del Giardino della Flora Appenninica. Tante le idee circolate a Capracotta per un appuntamento davvero di grande spessore. Al centro della riflessione la conservazione e la valorizzazione della biodiversità ed i valori ambientali, naturali e sociali delle aree interne.

Successo anche per l’iniziativa sul percorso dei sensi ‘Viaggiare a occhi chiusi nel Giardino’ in collaborazione con l’Associazione APRI onlus - Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti -Molise. In particolare, ci si è concentrati sulle opportunità che può offrire la montagna dell’Appennino nel momento in cui le preoccupazioni degli studiosi sono principalmente rivolte alla valutazione dei probabili effetti derivanti dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento globale. Forse territori come i nostri, al netto delle iniziative per contrastare lo spopolamento, possono avere ancora qualche carta importante da giocare. Occasioni che sicuramente vanno colte.

Inoltre, la consigliera regionale Fanelli ha ufficializzato la presentazione della proposta di legge regionale su ‘Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano’. La proposta, condivisa con l’assessore Cotugno, ha già trovato molti consensi, da più parti politiche, il che depone bene per un percorso abbastanza lineare.

“Sono davvero onorato di aver ospitato un simile evento: tanta qualità negli interventi e nelle proposte degli illustri relatori presenti. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che siano stati sostanzialmente rimessi al centro dell’agenda molti dei temi che da sempre sono il cuore della nostra proposta” ha affermato il sindaco Candido Paglione tracciando un bilancio della manifestazione.

Dunque le celebrazioni del 55esimo anniversario del Giardino sono un nuovo punto di partenza. Ed è particolarmente significativo che tutto riparta da un luogo che il Comune ha da sempre ‘coccolato’, sostenendo la sua crescita nel corso degli anni.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale